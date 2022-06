Résultat des législatives à Bouin - Election 2022 (85230) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Bouin. C'est la candidate Rassemblement National qui a amassé le plus de votes parmi les 1799 citoyens de Bouin de la 3ème circonscription de la Vendée. Les citoyens des 31 autres communes de cette circonscription voteront-ils comme ceux de Bouin ? Le taux de participation s'élève à 50% des électeurs autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Vendée (906 non-votants). Dans la commune, Corinne Fillet a engrangé 30% des suffrages. Stéphane Buchou (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Aurélien Mauger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramassent dans l'ordre 27% et 18% des votes.

Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Comment ont voté d'habitude les habitants de cette localité lors des élections passées ? Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, parmi les 1 750 inscrits sur les listes électorales à Bouin, 49,94% avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 40,8% au round deux.

L'un des critères forts de ces législatives 2022 sera immanquablement le niveau de participation à Bouin. Les études indiquent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour des législatives ? Au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 22,81% au niveau de la localité. Le taux d'abstention était de 22,93% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

Le président avait obtenu 27,64% des voix à Bouin, lors de la dernière élection suprême contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national avait enregistré 31,2% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,52% (contre 22%). Les mouvements nationaux des derniers jours chambouleront probablement ce paysage lors des législatives dans la ville, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages vendredi soir (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

Dans les 3 bureaux de vote de Bouin, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat LFI avait enregistré 13,52% des suffrages il y a deux mois. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,82% et 1,19% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 17,53% à Bouin pour ce premier tour.

Quelle sera l'issue finale des législatives à Bouin ( Vendée ) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin prochains. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 31,2% des suffrages au premier tour à Bouin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et l'ancien député européen avaient obtenu 27,6% et 13,5% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Bouin grâce à 53,2% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 46,8% des votes.