Résultat de la législative à Brem-sur-Mer : en direct

Dans les 2 bureaux de vote de Brem-sur-Mer, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives. L'Insoumis avait obtenu 13,93% des suffrages lors de ce scrutin. Les conversions des votes d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,96% et 0,73% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 19,62% à Brem-sur-Mer pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Brem-sur-Mer ?

A l'issue de la dernière présidentielle, à Brem-sur-Mer, Emmanuel Macron accostait en pôle position avec 30,93% des voix, devant Marine Le Pen à 28,06%, puis Jean-Luc Mélenchon, troisième à 13,93% et Éric Zemmour à 7,41%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indications nationales des derniers jours viendront probablement bouleverser la donne et donc le résultat des législatives dans la commune, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Et pour rappel, la majorité a vu son score reculer à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%.