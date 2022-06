En direct

19:30 - Du côté de la Nupes, les 17,26% de Jean-Luc Mélenchon à Cerny augurent un score élevé Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France comme à Cerny, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait atteint 17,26% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,66% et 1,01% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc viser un total théorique de 22,93% à Cerny pour ce premier tour.

16:30 - Que concluent les grandes tendances des législatives 2022 pour Cerny ? A l'issue du dernier vote, à Cerny, Marine Le Pen finissait en première position au 1er round de la présidentielle avec 30,12% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,92%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 17,26% et Éric Zemmour à 8,84%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron à la meilleure place à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront probablement remettre en question la situation et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or la majorité a chuté à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le RN, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - La participation est attendue autant que les résultats des législatives 2022 à Cerny À Cerny, la participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 26,53% au niveau de la localité. L'abstention était de 23,45% au premier tour. La hausse des prix de l'essence qui pèse sur les finances des ménages serait par exemple susceptible de faire baisser le pourcentage de participation à Cerny.

11:30 - À Cerny, les chiffres de l'abstention à l'occasion des législatives 2022 seront un élément important Les législatives mobilisant toujours moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Comment votent habituellement les électeurs de cette commune ? Durant les élections législatives de 2017, sur les 2 498 personnes en âge de voter à Cerny, 51,48% avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 42,71% au second round.