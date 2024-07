Résultat des législatives 2024 à Bouray-sur-Juine : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

21:12 - À Bouray-sur-Juine, que vont trancher les supporters du Front populaire ? Quelle part de voix ira au Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage juste avant ce second tour ? Les 28% des votes affichés à l'échelle du pays sont un premier indice. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 27,96% des bulletins à Bouray-sur-Juine. Un score en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 20 points arrachés en 2 ans par le RN à Bouray-sur-Juine Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, le parcours du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 20 points à Bouray-sur-Juine entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. On ne peut pas exclure que le RN arrive vainqueur à Bouray-sur-Juine ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:05 - Déjà 36,19% pour le RN à Bouray-sur-Juine aux élections législatives Dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Bouray-sur-Juine ont plébiscité Stefan Milosevic (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 36,19% des voix. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Alexis Izard (Ensemble !) et Steevy Gustave (Front populaire) avec 29,2% et 27,96% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Stefan Milosevic glanant cette fois 33,01%, devant Steevy Gustave avec 30,91% et Alexis Izard avec 29,9%.

19:21 - Bouray-sur-Juine : importante participation aux élections législatives 2024 Pour comprendre le vote des habitants de cette commune, il est également indispensable d'étudier les résultats des précédentes élections. Comme précisé dans le précédent message, la participation lors du 1er tour des législatives à Bouray-sur-Juine a été de 72,99%, plus importante de 16 points que celle des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, 56,27% des personnes aptes à voter à Bouray-sur-Juine avaient en effet participé à l'élection, contre un taux de participation de 56% pour le scrutin européen de 2019. Pour information, au niveau de la France, le taux de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 72,99% de participation lors de la première manche des législatives 2024 à Bouray-sur-Juine La participation est indiscutablement l'une des clés des législatives 2024. Dimanche dernier, l'abstention à Bouray-sur-Juine pour le 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 27,01%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,11% au premier tour et 49,72% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Bouray-sur-Juine ce soir ? Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, 24,23% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 19,81% au premier tour. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Bouray-sur-Juine ?

17:29 - Bouray-sur-Juine : enjeux locaux et perspectives électorales Comment la population de Bouray-sur-Juine peut-elle affecter les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 305 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,52%, les questions liées au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2968,65 € par mois souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 853 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,63%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,78%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bouray-sur-Juine mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,53% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.