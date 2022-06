Résultat de la législative à Cessy : en direct

12/06/22 17:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cessy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:17 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Cessy ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Cessy au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La Nupes est remontée tout près de la majorité dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Or le président-candidat avait obtenu 37,75% des voix à Cessy, lors de la dernière élection à l'Elysée contre 27,85% en France. Marine Le Pen grimpait à 17,74% des voix contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 14,11% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Cessy L'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Cessy. La situation géopolitique actuelle est capable de relativiser l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Cessy. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, sur les 2 861 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 73,01% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 78,15% au premier tour, soit 2 236 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives 2022 à Cessy ? Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des scrutins antérieurs. Cinq années plus tôt, pendant les législatives, le taux de participation avait atteint 46,59% au premier tour dans la commune à Cessy. Le taux de participation était de 38,6% au dernier round. Les législatives mobilisant généralement moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Cessy 12 candidats s'affrontent dans la circonscription de Cessy ce dimanche, pour le 1er round des législatives 2022. Un niveau de postulants assez haut comparé à celui du reste du pays. Et les 2861 habitants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 3 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de ce 1er round.

Résultat des élections législatives 2022 à Cessy

Les élections législatives 2022 auront lieu à Cessy comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Karine Dubarry Reconquête ! Thierry Vergnas Droite souverainiste Olga Givernet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Maxence Ferte Divers Frédéric Franck Rassemblement National Christian Jolie Nouvelle union populaire écologique et sociale Véronique Baude Les Républicains Jean-Loup Kastler Ecologistes Fulgence Kouassi Divers Cécile Maisonnette Divers extrême gauche Marine Morvan Lembert Ecologistes Frank Bisetti Divers centre

Législatives 2022 à Cessy : les enjeux

Comme partout dans le pays, les votants de Cessy seront incités à contribuer aux résultats des législatives les 12 et 19 juin 2022. Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 37,8% des voix au premier tour à Cessy. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 17,7% et 14,1% des suffrages. Le choix des votants de Cessy était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (66,5% des voix). Marine Le Pen avait rassemblé 33,5% des votes. Le président français sera-t-il capable d'acquérir une majorité des députés de l'hémicycle au vu des voix qu'il a rassemblées dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ?