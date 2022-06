Résultat des législatives à Chaillé-les-Marais - Election 2022 (85450) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Chaillé-les-Marais

Le résultat des élections législatives 2022 à Chaillé-les-Marais est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Vendée

Le résultat de l'élection législative à Chaillé-les-Marais est dorénavant officiel. Dans la 5ème circonscription de la Vendée, les 1361 citoyens de Chaillé-les-Marais ont opté pour la représentante Rassemblement National. Le taux de participation s'établit à 52% des citoyens autorisés à fréquenter les isoloirs au sein de la commune au niveau de cette circonscription, ce qui représente 712 votants. Isabelle Magnin a obtenu 30% des suffrages. Elle devance Pierre Henriet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Thimothée Thibaud-Lalere (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 27% et 20% des votes. Ces données ne représentent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la circonscription, 88 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Vendée.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chaillé-les-Marais Pierre Henriet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 37,39% 27,30% Isabelle Magnin Rassemblement National 20,99% 29,64% Thimothée Thibaud-Lalere Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,12% 19,56% Yveline Thibaud Les Républicains 10,68% 11,24% Sandrine Delatre Reconquête ! 4,19% 4,82% Pierre Perroy Divers droite 2,08% 2,34% Béatrice Ruault Divers extrême gauche 1,81% 1,90% Jacqueline Legentilhomme Droite souverainiste 1,73% 1,61% Benjamin Debout Ecologistes 1,01% 1,61% Jordi Jimenez Divers extrême gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Chaillé-les-Marais Taux de participation 50,17% 52,31% Taux d'abstention 49,83% 47,69% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82% 2,81% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 0,98% Nombre de votants 42 195 712

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chaillé-les-Marais sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:43 - Quel résultat aux législatives de Chaillé-les-Marais pour le bloc de gauche ? Les inscrits de Chaillé-les-Marais avaient offert 15,08% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 1,96% et 1,12% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 18,16% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Chaillé-les-Marais. 16:30 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Chaillé-les-Marais ? Marine Le Pen avait obtenu la première position lors de la présidentielle en avril à Chaillé-les-Marais avec 35,29% des suffrages, au premier tour. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 24,49%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 15,08% et Éric Zemmour à 6,8%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront sans doute transformer la situation à Chaillé-les-Marais dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or la majorité a vu son résultat chuter à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats des élections législatives à Chaillé-les-Marais À Chaillé-les-Marais, l'un des critères décisifs du scrutin législatif sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 18,81% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,11% au premier tour. La situation géopolitique actuelle serait de nature à bénéficier au pourcentage d'abstention à Chaillé-les-Marais. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Chaillé-les-Marais lors des élections législatives ? Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers scrutins. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 57,18% au premier tour des votants de Chaillé-les-Marais, contre une abstention de 48,42% pour le second tour. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - On peut glisser son bulletin dans l'urne jusqu'à 18 heures à Chaillé-les-Marais pour ces législatives 10 candidats ont postulé dans la seule circonscription de Chaillé-les-Marais ce 12 juin 2022, pour le premier tour des législatives 2022. Un nombre de prétendants au niveau des autres circonscriptions (10 candidatures le plus souvent). Les 1355 électeurs de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 2 bureaux de vote et faire leur choix pour ce 1er round.

Législatives 2022 à Chaillé-les-Marais : les enjeux

Pendant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 35,3% des votes au premier tour à Chaillé-les-Marais, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 24,5% et 15,1% des votes. Le choix des votants de Chaillé-les-Marais était resté identique au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (56,7% des suffrages), laissant par conséquent à Emmanuel Macron 43,3% des voix. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales votant à Chaillé-les-Marais (85450) seront amenés à participer aux législatives comme tous les Français.