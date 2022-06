Résultat de la législative à Chantraine : en direct

12/06/22 11:24

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chantraine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:24 - Les infos clés des législatives 2022 à Chantraine Pour ces élections législatives à Chantraine, les 3 bureaux de vote (de Restaurant Scolaire à Judo Club) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 2582 citoyens de la ville à 18 heures, pour passer au décompte des bulletins. Ce sont 11 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription couvrant la cité, soit à peu près autant que la moyenne en France.

Résultat des élections législatives 2022 à Chantraine

Les élections législatives 2022 auront lieu à Chantraine comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription des Vosges

Tête de liste Liste Evelyne Abbot Divers extrême gauche Anne-Sophie Monange Ensemble ! (Majorité présidentielle) Maxime Nicolazzi Divers extrême gauche Emmie Moons Rassemblement National Ihsane Ajdir Divers Jules Fetet Nouvelle union populaire écologique et sociale Mohamed Ait Ahmed Ecologistes Stéphane Viry Les Républicains Eric Duparcq Droite souverainiste Elisabetta Rossato Divers Stéphane Perry Reconquête !

Législatives 2022 à Chantraine : les enjeux

Pendant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 31.1% des voix au premier tour à Chantraine, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-députée européenne et l'ancien député européen avaient obtenu 21.8% et 20.2% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Chantraine avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 62.6% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 37.4% des votes. Le président français sera-t-il à même d'avoir la majorité à l'hémicycle au vu des voix qu'il a recueillies dès le premier tour de la présidentielle dans cette localité ? Quel sera le résultat des élections législatives à Chantraine ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022.