Résultat de la législative à Crozon : en direct

Les tendances nationales des derniers jours rejailliront certainement sur le résultat des législatives à Crozon ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. La dernière présidentielle, à Crozon cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 32,07% des suffrages. En seconde position, se trouvait Marine Le Pen à 18,57%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,52% et Éric Zemmour à 6,86%. Le président-candidat arrivait à en revanche 27,85% des voix au niveau national, contre 23,15% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats des élections législatives 2022 à Crozon

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Crozon, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les populations des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour des législatives ? Il y a deux mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 25,8% des votants de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 24,43% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.