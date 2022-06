Résultat des législatives à Doix lès Fontaines - Election 2022 (85200) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Doix lès Fontaines

Le résultat des élections législatives 2022 à Doix lès Fontaines est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Vendée

Le résultat de la législative à Doix lès Fontaines a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les citoyens inscrits dans la 5ème circonscription de la Vendée et habitant à Doix lès Fontaines. L'abstention s'élève à 48% des habitants habilités à voter dans la commune pour la 5ème circonscription de la Vendée (596 non-votants). Pierre Henriet a obtenu 39% des voix au sein de la ville. Isabelle Magnin (Rassemblement National) et Thimothée Thibaud-Lalere (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupèrent dans l'ordre 20% et 18% des votes. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Doix lès Fontaines. Les citoyens de 88 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans cette circonscription électorale.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Doix lès Fontaines Pierre Henriet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 37,39% 39,08% Isabelle Magnin Rassemblement National 20,99% 19,94% Thimothée Thibaud-Lalere Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,12% 18,35% Yveline Thibaud Les Républicains 10,68% 13,77% Sandrine Delatre Reconquête ! 4,19% 2,69% Pierre Perroy Divers droite 2,08% 1,74% Béatrice Ruault Divers extrême gauche 1,81% 1,58% Jacqueline Legentilhomme Droite souverainiste 1,73% 2,37% Benjamin Debout Ecologistes 1,01% 0,47% Jordi Jimenez Divers extrême gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Doix lès Fontaines Taux de participation 50,17% 52,32% Taux d'abstention 49,83% 47,68% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82% 2,29% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 1,07% Nombre de votants 42 195 654

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Doix lès Fontaines sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:50 - Pour la gauche, les 16,08% de Mélenchon à Doix lès Fontaines regardés de près Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 16,08% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Doix lès Fontaines en avril. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,49% et 1,66% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer glaner 20,23% à Doix lès Fontaines pour ce premier tour. 16:30 - Que concluent les grandes tendances des législatives 2022 pour Doix lès Fontaines ? Les dynamiques nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Doix lès Fontaines au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Or Emmanuel Macron avait glané la meilleure place à l'issue de la dernière élection à Doix lès Fontaines avec 33,4% des suffrages exprimés, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait deuxième à 26,56%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 16,08% et Valérie Pécresse à 6,33%. 14:30 - Le chiffre clé de ces législatives à Doix lès Fontaines reste l'abstention Le niveau d'abstention constituera indiscutablement un facteur important des élections législatives à Doix lès Fontaines. La guerre aux portes de l'Europe est notamment capable de détourner les citoyens de Doix lès Fontaines des urnes. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 242 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 80,98% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 79,95% au premier tour, c'est-à-dire 993 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives 2022 à Doix lès Fontaines ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Il y a 5 ans, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 52,88% au premier tour au sein de Doix lès Fontaines. L'abstention était de 44,47% au second tour. 09:30 - Les législatives 2022 se finissent à 18 heures à Doix lès Fontaines Les données de ces élections législatives à Doix lès Fontaines sont simples : la cité ne compte qu'une seule circonscription où s'opposent 10 candidats. Un niveau comparable à celui des autres circonscriptions françaises. Autre point essentiel: les votants ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se rendre dans l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour booster la part d'inscrits mobilisés.

Législatives 2022 à Doix lès Fontaines : les enjeux

Comme partout dans le pays, les électeurs de Doix lès Fontaines (85200) seront incités à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le président français aura-t-il la possibilité d'acquérir une majorité des députés de l'Assemblée au vu des votes qu'il a obtenus dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 33% des votes au premier tour à Doix lès Fontaines. Le fondateur du parti La République En Marche avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 16% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Doix lès Fontaines gratifié de 57% des voix, cédant ainsi 43% des voix à Marine Le Pen.