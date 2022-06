18:45 - Quel résultat aux législatives d'Épinal pour le bloc des Insoumis et de ses alliés ?

Les inscrits d'Épinal avaient donné 24,34% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour la première étape de la dernière présidentielle. Les conversions des votes écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,93% et 1,73% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total probable de 31% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.