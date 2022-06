19:43 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Froidfond ?

Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des questions clés de ces législatives 2022, à Froidfond comme dans toute la France. Le candidat insoumis avait obtenu 11,91% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,8% et 0,99% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement viser 15,7% à Froidfond pour ces légilsatives.