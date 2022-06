Résultat des législatives à l'Île-d'Yeu - Election 2022 (85350) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le résultat de la législative 2022 à l'Île-d'Yeu est désormais publié. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les 4299 citoyens inscrits dans la 3ème circonscription de la Vendée demeurant à l'Île-d'Yeu. Ces chiffres ne reflètent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription : 31 autres communes participent également au résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de la Vendée. Stéphane Buchou a engrangé 32% des suffrages. Il coiffe au poteau Aurélien Mauger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Corinne Fillet (Rassemblement National) qui récupèrent dans l'ordre 28% et 15% des voix. Le niveau de l'abstention parmi les habitants enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune pour cette circonscription électorale s'établit à 56% (soit 1 911 votants).

Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les grandes étapes de cette journée d'élections législatives 2022 à l'Île-d'Yeu, jusqu'à ce que les résultats soient révélés. Se trouvent en lice 8 candidats dans l'unique circonscription de la métropole (soit un peu moins qu'ailleurs) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de premier tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à arriver à un petit point vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à l' Île-d'Yeu ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. Or l'élection présidentielle d'avril, à l'Île-d'Yeu cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 32,42% des suffrages. En seconde position, se hissait Marine Le Pen à 20,85%, puis Jean-Luc Mélenchon à 20,56% et Valérie Pécresse à 5,65%. Le président-candidat terminait à en revanche 27,85% des électeurs au niveau national, contre 23,15% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 20,56% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à l'Île-d'Yeu le dimanche 10 avril. Les conversions des votes du PS et d'EELV sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,92% et 1,16% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 26,64% pour le bloc de gauche pour ces législatives à l'Île-d'Yeu.

Les habitants de l'Île-d'Yeu ( Vendée ) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront participer à l'élection des députés français qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Les habitants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 32% des votes au premier tour à l'Île-d'Yeu, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 21% et 21% des suffrages. Le choix des habitants de l'Île-d'Yeu était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (63% des voix), abandonnant donc 37% des voix à Marine Le Pen.