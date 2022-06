En direct

19:27 - Que vont décider les électeurs de gauche à la Châtaigneraie ? Une des questions cruciales de ces législatives, en France comme à la Châtaigneraie, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait obtenu 12,0% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,05% et 1,17% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total estimé à 17,22% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - Que peuvent dire les grandes tendances des législatives 2022 pour La Châtaigneraie ? Emmanuel Macron avait obtenu 38,66% des voix à la Châtaigneraie, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national cumulait 24,63% des voix contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 12,0% (contre 21,95%). Les tendances nationales des derniers jours viendront probablement remettre en question cette donne et donc le résultat des législatives dans la commune, même s'il est impossible d'ignorer les spécificités locales. Or la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%.

14:30 - À la Châtaigneraie, le chiffre clé de ces élections législatives 2022 demeure l'abstention L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter la participation à la Châtaigneraie. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment capable d'inciter les électeurs de la Châtaigneraie à se désintéresser de l'élection. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 884 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 28,04% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 29,35% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - L'abstention peut-elle encore augmenter à l'occasion des élections législatives 2022 à la Châtaigneraie ? Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins antérieurs. Il y a cinq ans, pendant les élections législatives, 1 865 inscrits sur les listes électorales de la Châtaigneraie avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 47,45%), à comparer avec une participation de 41,55% au second tour. Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Pour mémoire, au niveau de la France en 2017, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.