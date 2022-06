En direct

19:03 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à la Garnache ? Dans les 4 bureaux de vote de la Garnache, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le député de Marseille avait enregistré 13,86% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,51% et 1% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc se fixer un total théorique de 18,37% à la Garnache pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à la Garnache ? La majorité présidentielle a chuté très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote vendredi soir. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces dynamiques des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à la Garnache au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. A l'issue du dernier vote de, à la Garnache, Emmanuel Macron se propulsait à la première position de la présidentielle avec 32,5% des voix, devant Marine Le Pen à 29,64%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 13,86% et Valérie Pécresse avec 4,89%.

14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils surpasser ceux de la présidentielle à la Garnache ? À la Garnache, le taux de participation sera immanquablement l'un des critères importants du scrutin législatif 2022. La situation géopolitique actuelle serait par exemple capable de détourner les électeurs de la Garnache (85710) des urnes. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 4 252 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 77,24% étaient allés voter, contre une participation de 77,07% au premier tour, c'est-à-dire 3 277 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À la Garnache quel était le taux de l'abstention à la Garnache en 2017 ? Au cours des dernières années, les 5 174 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Durant les dernières élections législatives, 3 778 inscrits sur les listes électorales de la Garnache avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 48,07%). La participation était de 42,24% pour le tour deux. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012.