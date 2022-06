En direct

19:27 - Quel résultat aux législatives de Morigny-Champigny pour la coalition de LFI avec ses alliés ? Dans les 4 bureaux de vote de Morigny-Champigny, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives. L'Insoumis avait obtenu 17,55% des suffrages le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,17% et 1,47% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 5,64% à gauche de l'échiquier (sans compter les suffrages de Mélenchon).

16:30 - À Morigny-Champigny, des sondages tout aussi parlants ? À Morigny-Champigny, Emmanuel Macron avait pu se hisser à la tête du vote de la dernière présidentielle avec 27,3% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 26,88%. On trouvait plus loin, avec 17,55%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,21%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de un peu moins de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront peut-être modifier la donne lors des législatives à Morigny-Champigny dimanche. Pour rappel le bloc LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans le même temps, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - La participation demeure l'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 à Morigny-Champigny À Morigny-Champigny, le niveau d'abstention sera indiscutablement l'un des critères principaux des législatives. La crainte d'une reprise de la pandémie de covid est notamment susceptible d'avoir un impact sur les choix que feront les électeurs de Morigny-Champigny (91150). Au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 24,75% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 22,84% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Morigny-Champigny en 2017 ? Au fil des précédents scrutins, les 4 446 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2017, lors des élections législatives, 3 490 inscrits sur les listes électorales de Morigny-Champigny s'étaient rendus aux urnes au premier tour (soit 52,66%). Le taux de participation était de 46,25% au deuxième tour. Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures.