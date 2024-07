Résultat des législatives 2024 à Auvers-Saint-Georges (91580) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Auvers-Saint-Georges, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,66% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 22,08% des votes à Auvers-Saint-Georges. Un score qui est resté stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (22,53%).

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a grapillé 21 points à Auvers-Saint-Georges Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 33% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 21 points ici entre 2022 et 2024. Il n'est donc pas exclu, selon les reports de voix, que le RN finisse vainqueur à Auvers-Saint-Georges ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le parti présidentielle vainqueur aux législatives il y a deux ans à Auvers-Saint-Georges Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans de nombreuses autres villes. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a peut-être des chances de l'emporter. Au premier tour des législatives à l'époque, Auvers-Saint-Georges avait vu en revanche le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle s'imposer avec 22,53%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 20,42%. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket La République en Marche (56,39% contre 43,61% pour Nupes). Alexis Izard remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives à Auvers-Saint-Georges Selon les projections des instituts de sondages dévoilées depuis le premier tour, l'alliance RN-LR serait en mesure de décrocher pas loin de 250 députés à l'issue des législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes pourrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron garderaient une centaine de députés. Il faudra bien évidemment tenir compte des spécificités locales. Grâce à 41,52% des suffrages, Stefan Milosevic (Rassemblement National) a pris la pôle position à Auvers-Saint-Georges, dimanche 30 juin au soir du 1er tour de la législative. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Alexis Izard (Ensemble !) et Steevy Gustave (Nouveau Front populaire) avec respectivement 29,16% et 22,08% des votants. C'est aussi Stefan Milosevic qui terminait sur la première marche dans la 3ème circonscription de l'Essonne dans son ensemble, avec cette fois 33,01%, devant Steevy Gustave avec 30,91% et Alexis Izard avec 29,9%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Auvers-Saint-Georges ? Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut également observer les résultats des précédents scrutins électoraux. Dimanche dernier, 27,01% des électeurs d'Auvers-Saint-Georges n'ont pas voté au 1er round des élections législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le pourcentage d'abstention représentait effectivement 38,35% au niveau d'Auvers-Saint-Georges. L'abstention était de 41,08% pour le scrutin de 2019. Pour information, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Auvers-Saint-Georges, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2024 ? À Auvers-Saint-Georges, le taux d'abstention constitue à n'en pas douter l'un des critères cruciaux de ces législatives 2024. Dans la commune, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 était de 27,01%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 43,17% au premier tour. Au second tour, 45,62% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 887 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,98% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 26,16% au second tour. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des familles cumulée avec les inquiétudes provoquées par la guerre en Ukraine, seraient susceptibles d'impacter la participation à Auvers-Saint-Georges.

17:29 - Les défis socio-économiques d'Auvers-Saint-Georges et leurs implications électorales Dans la commune d'Auvers-Saint-Georges, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 100 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,77%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (16,11%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 487 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 11,32% et d'une population étrangère de 10,77% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Auvers-Saint-Georges mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,72% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.