Résultat des législatives à Mouilleron-Saint-Germain - Election 2022 (85390) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Mouilleron-Saint-Germain

Le résultat des élections législatives 2022 à Mouilleron-Saint-Germain est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Vendée

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative à Mouilleron-Saint-Germain. Dans la 5ème circonscription de la Vendée, les citoyens de Mouilleron-Saint-Germain se sont prononcés pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). La participation représente 43% des citoyens autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative. Pierre Henriet a engrangé 42% des voix. Isabelle Magnin (Rassemblement National) et Thimothée Thibaud-Lalere (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec dans l'ordre 22% et 17% des voix. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans la 5ème circonscription de la Vendée peut toujours basculer si les électeurs des 88 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Mouilleron-Saint-Germain.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Mouilleron-Saint-Germain Pierre Henriet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 37,39% 42,02% Isabelle Magnin Rassemblement National 20,99% 21,60% Thimothée Thibaud-Lalere Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,12% 16,93% Yveline Thibaud Les Républicains 10,68% 8,37% Sandrine Delatre Reconquête ! 4,19% 3,11% Pierre Perroy Divers droite 2,08% 2,33% Béatrice Ruault Divers extrême gauche 1,81% 2,72% Jacqueline Legentilhomme Droite souverainiste 1,73% 1,95% Benjamin Debout Ecologistes 1,01% 0,97% Jordi Jimenez Divers extrême gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Mouilleron-Saint-Germain Taux de participation 50,17% 43,04% Taux d'abstention 49,83% 56,96% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82% 4,44% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 0,55% Nombre de votants 42 195 541

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Mouilleron-Saint-Germain sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:47 - Sur qui vont se diriger les électeurs de gauche à Mouilleron-Saint-Germain ? Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France comme à Mouilleron-Saint-Germain, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat de gauche avait obtenu 9,88% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Il ne faut pas oublier non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,18% et 2,29% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 4,47% à gauche (vote Mélenchon exclu). 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Mouilleron-Saint-Germain ? Les mouvements nationaux des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Mouilleron-Saint-Germain au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La coalition de gauche soulevée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Avec 38,05% des votes exprimés, à Mouilleron-Saint-Germain cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à la dernière élection. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 25,16%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 9,88% et Jean Lassalle à 6,44%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à 21,95%. 14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Mouilleron-Saint-Germain ? À Mouilleron-Saint-Germain, l'abstention constituera indéniablement l'une des clés de ces législatives 2022. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 82,41% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 80,86% au premier tour, soit 1 010 personnes. Les habitants des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour des législatives ? 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Mouilleron-Saint-Germain lors du premier tour des législatives 2022 ? L'étude des précédentes consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, sur les 1 231 inscrits sur les listes électorales à Mouilleron-Saint-Germain, 59,38% étaient restés chez eux au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 49,47% pour le second round. Plus de la moitié des votants n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les habitants de Mouilleron-Saint-Germain ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous suivrons les grandes étapes de ce jour d'élections législatives 2022 à Mouilleron-Saint-Germain, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. On compte 10 candidats dans l'unique circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de premier tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Mouilleron-Saint-Germain : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 38,1% des votes au premier tour à Mouilleron-Saint-Germain, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25,2% et 9,9% des votes. Le choix des électeurs de Mouilleron-Saint-Germain était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (63,3% des voix). Marine Le Pen avait obtenu 36,7% des votes. Le président de la République sera-t-il en mesure de remporter une majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a rassemblés dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ? Les habitants de Mouilleron-Saint-Germain (85) reprendront la direction des urnes en 2022 : ils devront contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat désigneront-ils ?