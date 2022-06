Résultat de la législative à Nalliers : 2e tour en direct

En direct

18:15 - La coalition Mélenchon était arrivée en 3e position à Nalliers dimanche dernier Un des enjeux de ces législatives 2022, en France, reste le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. À Nalliers, sa tête d'affiche avait cumulé 23,24% des suffrages il y a une semaine. Ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Or à Nalliers, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 15,99%, 3,53%, 3,23% et 2,03% il y a deux mois. Le bloc LFI-PS-EELV-PC partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 24,78% à Nalliers pour ce premier tour des élections législatives.

15:30 - À Nalliers, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première position A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Nalliers. Avec 29,4% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Nalliers dimanche 12 juin pour le 1er tour de l'élection législative. La candidature Rassemblement National recueille 23,74% des votes. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 23,24% des suffrages.

13:30 - À Nalliers, l'enjeu majeur de ces législatives reste la participation Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux élections législatives françaises s'élevait à 57,36% au second tour et 44,6% en 2012, lors du second tour de scrutin. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour le second tour des élections législatives ? Il y a 5 ans, lors des élections législatives, 40,1% des inscrits sur les listes électorales de Nalliers s'étaient rendus dans l'isoloir au dernier round, ce qui représentait 703 votants sur les 1806 habitants en âge de voter.