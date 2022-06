Résultat des législatives à Nalliers - Election 2022 (85370) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Nalliers

Le résultat des élections législatives 2022 à Nalliers est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Vendée

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Nalliers. À Nalliers, les 1809 électeurs inscrits dans la 5ème circonscription de la Vendée ont opté pour le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Les électeurs des 88 autres communes de cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Nalliers ? Pierre Henriet a rassemblé 29% des suffrages. Il ressort devant Isabelle Magnin (Rassemblement National) et Thimothée Thibaud-Lalere (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent respectivement 24% et 23% des voix. Le niveau de l'abstention s'élève à 54% des citoyens inscrits dans les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de la Vendée (828 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nalliers Pierre Henriet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 37,39% 29,40% Isabelle Magnin Rassemblement National 20,99% 23,74% Thimothée Thibaud-Lalere Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,12% 23,24% Yveline Thibaud Les Républicains 10,68% 11,93% Sandrine Delatre Reconquête ! 4,19% 3,77% Pierre Perroy Divers droite 2,08% 3,02% Béatrice Ruault Divers extrême gauche 1,81% 2,26% Jacqueline Legentilhomme Droite souverainiste 1,73% 1,63% Benjamin Debout Ecologistes 1,01% 1,01% Jordi Jimenez Divers extrême gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Nalliers Taux de participation 50,17% 45,77% Taux d'abstention 49,83% 54,23% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82% 2,66% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 1,21% Nombre de votants 42 195 828

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Nalliers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:33 - Quel verdict pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon à Nalliers ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste un des enjeux de ces législatives, à Nalliers comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 15,99% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Les transferts des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,53% et 3,23% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 22,75% à Nalliers pour ces légilsatives. 16:30 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Nalliers ? L'élection présidentielle d'avril, à Nalliers, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 32,51% des suffrages. En seconde position, remontait Emmanuel Macron à 25,38%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,99% et Éric Zemmour à 6,91%. Le président-candidat atteignait en revanche un peu moins de 28% des voix à l'échelle du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indicateurs nationaux des dernières heures infléchiront sans doute cette donne et donc le résultat des législatives dans la ville dimanche. Et pour rappel, l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un cheveu de la Nupes dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. 14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Nalliers ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Nalliers ? La guerre aux portes de l'Europe pourrait potentiellement priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Nalliers (85370). Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 76,26% dans la commune, contre une participation de 75,91% au premier tour, soit 1 371 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Nalliers au premier tour des élections législatives 2022 ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. L'observation des résultats des scrutins précédents permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité. Il y a cinq ans, à l'occasion des législatives, 48,49% des électeurs de Nalliers avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 40,1% au round numéro deux. 09:30 - Les législatives s'achèvent à 18 heures à Nalliers Ces législatives 2022 sont donc lancées ! À Nalliers, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 10 candidats qui ont postulé pour devenir député. Les 1806 électeurs de Nalliers ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Législatives 2022 à Nalliers : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 32,5% des suffrages au premier tour à Nalliers. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,4% et 16,0% des votes. Le choix des habitants de Nalliers était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (50,2% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 49,8% des suffrages. Les citoyens de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs résidant à Nalliers (85) seront incités à contribuer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français.