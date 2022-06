Résultat de la législative à Ornex : en direct

12/06/22 17:18

Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 46,91% des personnes habilitées à voter à Ornex s'étaient rendues aux urnes au premier tour, contre une participation de 40,36% pour le deuxième round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.

L'un des critères déterminants de ce scrutin législatif sera le taux de participation à Ornex. Les habitants des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour des législatives ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 28,46% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 25,32% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

L'alliance LREM-Ensemble a chuté tout près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance à Ornex ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or la dernière présidentielle, à Ornex cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 37,42% des suffrages. Derrière, remontait Jean-Luc Mélenchon à 22,48%, puis Marine Le Pen à 11,74% et Éric Zemmour à 8,27%.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens habitant à Ornex (Ain) seront amenés à contribuer aux élections législatives comme partout en France. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Pendant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 37% des suffrages au premier tour à Ornex, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Celui qui joua le rôle de troisième homme de la dernière élection présidentielle et l'ancienne parlementaire européenne avaient obtenu 22% et 12% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens d'Ornex avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 74% des suffrages, laissant par conséquent 26% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président des Français pourra-t-il s'en remettre à cette commune pour obtenir une majorité de l'hémicycle ?