Résultat de la législative à Plougastel-Daoulas : en direct

12/06/22 17:09

Bienvenue sur cette page où nous suivrons les jalons de cette première étape des législatives à Plougastel-Daoulas, jusqu'à la mise en ligne des résultats. On trouve 13 candidats dans l'unique circonscription de la ville (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de 1er tour dans les 12 bureaux de vote de la commune.

Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'observation des consultations politiques précédentes permet de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 10 711 inscrits sur les listes électorales de Plougastel-Daoulas s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 56,15%), à comparer avec une participation de 45,24% au round deux.

L'abstention sera immanquablement l'une des clés de ces élections législatives 2022 à Plougastel-Daoulas. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact en matière économique et énergétique seraient de nature à favoriser l'abstention à Plougastel-Daoulas (29470). Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 78,51% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une participation de 78,32% au premier tour, soit 8 675 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

La Nupes a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%. Ces tendances nationales des dernières heures s'appliqueront certainement sur les législatives à Plougastel-Daoulas dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Or le président avait obtenu 35,04% des voix à Plougastel-Daoulas, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% en France. La candidate du FN avait enregistré 14,18% des suffrages contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 21,07% (contre 22%).

Comme partout dans l'Hexagone, les 13 697 votants de Plougastel-Daoulas (29) seront incités à contribuer aux résultats des législatives les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant soutiendront-ils ? Les électeurs de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 35% des suffrages au premier tour à Plougastel-Daoulas, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Celui qui fut le troisième homme lors de la dernière présidentielle et l'ancienne députée européenne avaient obtenu 21% et 14% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Plougastel-Daoulas gratifié de 75% des votes, abandonnant ainsi 25% des suffrages à Marine Le Pen.