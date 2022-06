En direct

19:03 - Quel résultat pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Rambervillers ? Dans les 4 bureaux de vote de Rambervillers, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les élections législatives. L'Insoumis avait atteint 14,39% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,39% et 1,06% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 17,84% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Rambervillers.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Rambervillers ? La majorité a vu son résultat chuter à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le RN, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces indicateurs des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Rambervillers au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or à Rambervillers, Marine Le Pen avait pu se hisser à la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 36,56% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 23,86%, puis, avec 14,39%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,84%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un score de 27,85% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats des élections législatives 2022 à Rambervillers Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Rambervillers ? La hausse des prix des carburants qui pèse sur les finances des ménages pourrait entre autres faire gagner le taux d'abstention à Rambervillers. Pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 30,91% dans la ville, contre une abstention de 32,36% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - L'abstention à Rambervillers va-t-elle encore augmenter lors des législatives ? Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des précédentes consultations politiques. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, le taux d'abstention avait atteint 63,22% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Rambervillers, à comparer avec un taux d'abstention de 58,91% pour le second round. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures.