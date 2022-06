Résultat de la législative à Saint-Denis-la-Chevasse : 2e tour en direct

Le poids des électeurs de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés reste une des énigmes de ces législatives à l'échelle nationale. Cet électorat représentait 19,1% des suffrages dans la commune le dimanche 12 juin. Ce score est néanmoins à comparer avec les votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 10,64%, 4,73%, 1,4% et 1,4% il y a deux mois. Le bloc de gauche pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 18,17% à Saint-Denis-la-Chevasse pour ces légilsatives.

15:30 - À Saint-Denis-la-Chevasse, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Le 12 juin dernier pour le premier tour des élections législatives, les habitants de Saint-Denis-la-Chevasse ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 38,94% des votes. La candidature Les Républicains capte 19,47% des votes. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 19,1% des voix.