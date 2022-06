En direct

19:32 - Quel candidat vont désigner les électeurs de gauche à Saint-Denis-la-Chevasse ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 10,64% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Saint-Denis-la-Chevasse le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,73% et 1,4% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 16,77% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Saint-Denis-la-Chevasse.

16:30 - À Saint-Denis-la-Chevasse, des sondages tout aussi justes qu'en France ? Les indicateurs nationaux des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Saint-Denis-la-Chevasse ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La Nupes est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Au premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Saint-Denis-la-Chevasse, Emmanuel Macron accostait en première position avec 46,97% des voix, devant Marine Le Pen à 19,42%, puis Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 10,64% et Valérie Pécresse à 5,24%.

14:30 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Saint-Denis-la-Chevasse ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Saint-Denis-la-Chevasse ? La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact en matière économique et énergétique seraient de nature à dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Saint-Denis-la-Chevasse (85170). Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 19,52% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 19,77% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention à Saint-Denis-la-Chevasse en 2017 ? Comment ont voté traditionnellement les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? En 2017, au moment des législatives, 49,23% des personnes habilitées à participer à une élection à Saint-Denis-la-Chevasse avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 42,1% au deuxième round. Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.