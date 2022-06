En direct

18:54 - Que vont trancher les supporters de gauche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une clé du résultat de ces législatives 2022, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 14,87% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Il ne faut pas oublier non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,24% et 1,64% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 21,75% à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, des sondages tout aussi justes ? Les indicateurs nationaux des dernières heures se répéteront sans doute sur le résultat des législatives à Saint-Gilles-Croix-de-Vie au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité LREM-Ensemble a baissé à un trait de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Emmanuel Macron avait pu se hisser à la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 38,69% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 17,82%, puis, avec 14,87%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,0%, Valérie Pécresse. Pour ce qui est de la France, c'est un score de un peu moins de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% et le leader de LFI à près de 22%.

14:30 - La participation demeure l'une des données les plus attendues de ces élections législatives 2022 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie La participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces législatives à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La guerre russo-ukrainienne est notamment en mesure de priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85800). Il y a 2 mois, au second tour de la dernière présidentielle, 22,56% des personnes en âge de voter dans la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 21,99% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ? L'étude des consultations politiques antérieures permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération. En 2017, à l'occasion des élections législatives, sur les 6 895 inscrits sur les listes électorales à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 57,35% avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 47,9% au deuxième round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.