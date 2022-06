Résultat de la législative à Saint-Jean-de-Gonville : en direct

12/06/22 19:24

Pour ces nouvelles élections de 2022 à Saint-Jean-de-Gonville, l'unique bureau de vote (Bureau unique) a ouvert ses portes à 8 heures et cessera d'accueillir les 1076 électeurs à 18 heures, pour entamer le dépouillement. Ce sont 12 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription correspondant à la ville, soit sensiblement plus que dans les autres circonscriptions en moyenne.

L'une des grandes inconnues des législatives 2022 sera immanquablement l'étendue de la participation à Saint-Jean-de-Gonville. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,42% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 81,32% au premier tour, ce qui représentait 875 personnes. La guerre entre l'Ukraine et la Russie est de nature à détourner l'attention des habitants de Saint-Jean-de-Gonville de leur devoir civique.

La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Au même moment, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront probablement un écho à Saint-Jean-de-Gonville dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Avec 32,47% des votes, au 1er round à Saint-Jean-de-Gonville cette fois, Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière élection suprême. Marine Le Pen terminait deuxième à 20,28%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 15,36% et Éric Zemmour à 9,61%. Pourtant, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%.

Dans l'unique bureau de vote de Saint-Jean-de-Gonville, les voix de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat de gauche avait atteint 15,36% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,68% et 1,88% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 23,92% à Saint-Jean-de-Gonville pour ces légilsatives.

Quel candidat (ou candidate) les 1 869 habitants de Saint-Jean-de-Gonville classeront-ils en première position des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 32,5% des suffrages au premier tour à Saint-Jean-de-Gonville, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 20,3% et 15,4% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Jean-de-Gonville gratifié de 62,4% des suffrages, cédant par conséquent 37,6% des voix à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président nouvellement réélu pourra-t-il compter sur cette ville pour acquérir une majorité à l'hémicycle ?