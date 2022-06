Résultat de la législative à Saint-Michel-en-l'Herm : 2e tour en direct

Dans les 3 bureaux de vote de Saint-Michel-en-l'Herm, les voix qui avaient choisi le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la législative seront probablement décisives ce dimanche pour le deuxième round du scrutin. Le candidat de gauche avait atteint 13,98% des suffrages il y a sept jours. Mais ce premier résultat est néanmoins à comparer avec les suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 11,6%, 1,77%, 1,38% et 2,42% il y a deux mois. Le bloc de gauche partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 17,17% à Saint-Michel-en-l'Herm pour ce premier tour des législatives.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Rassemblement National à Saint-Michel-en-l'Herm ?

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités électorales des territoires, comme par exemple à Saint-Michel-en-l'Herm. Avec 30,94% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Saint-Michel-en-l'Herm au soir du premier round de la législative dimanche 12 juin. Les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec 27,21% et 13,98% des suffrages.