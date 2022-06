19:32 - Que vont trancher les supporters de gauche à Saint-Michel-en-l'Herm ?

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 11,6% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Saint-Michel-en-l'Herm le 10 avril dernier. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,77% et 1,38% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un total estimé à 14,75% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".