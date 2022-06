Résultat de la législative à Sainte-Hermine : en direct

En direct

19:20 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de gauche à Sainte-Hermine ? Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une des questions clés de ces élections législatives, à Sainte-Hermine comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 14,34% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,99% et 3,01% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 8% du côté des électeurs de gauche (en plus du score de Mélenchon).

16:30 - Que peuvent signifier les intentions de vote des législatives 2022 pour Sainte-Hermine ? Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Sainte-Hermine, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 30,03% des suffrages. A la suite, arrivait Marine Le Pen à 26,38%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,34% et Éric Zemmour à 6,72%. Les dynamiques nationales des dernières semaines chambouleront peut-être ce tableau et donc le résultat des législatives à Sainte-Hermine ce dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé très près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 à Sainte-Hermine ? À Sainte-Hermine, l'un des critères importants du scrutin législatif sera indiscutablement le niveau de participation. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 2 034 personnes en âge de voter dans la commune, 79,45% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 79,6% au premier tour, soit 1 619 personnes. La hausse des prix des carburants qui pèse sur les finances des ménages, combinée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient entre autres modifier les choix que feront les habitants de Sainte-Hermine.

11:30 - À Sainte-Hermine, le score de la participation aux élections législatives sera un élément important Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2017, le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette localité lors des consultations démocratiques antérieures ? En 2017, durant les élections législatives, parmi les 1 922 inscrits sur les listes électorales à Sainte-Hermine, 54,06% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 46,88% au deuxième tour.