Résultat de la législative à Thoiry : en direct

12/06/22 18:55

Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, 48,54% des inscrits sur les listes électorales de Thoiry avaient pris part au scrutin au premier tour, contre une participation de 41,73% au tour deux. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.

Le président-candidat avait obtenu 37,19% des voix à Thoiry, au dernier rendez-vous présidentiel contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national était grimpée à 17,45% des voix contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,37% (contre 21,95%). Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront peut-être bouleverser ce tableau à Thoiry au 1er tour, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, avec un Rassemblement national troisième, sous les 20%.

Un des paramètres clés de ces législatives, en France comme à Thoiry, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait enregistré 17,37% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 7,74% et 1,37% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 26,48% à Thoiry pour ces légilsatives.

Comme partout dans le pays, les 6 155 électeurs de Thoiry ( Ain ) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le président récemment réélu sera-t-il capable de remporter une majorité de l'Assemblée nationale au regard des voix qu'il a obtenues dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 37% des voix au premier tour à Thoiry, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 17% et 17% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Thoiry avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 70% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 30% des suffrages.