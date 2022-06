Résultat des législatives à Vairé - Election 2022 (85150) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Vairé. C'est la représentante Rassemblement National qui a encaissé le plus de suffrages auprès des 1382 citoyens de Vairé votant dans la 3ème circonscription de la Vendée. Le niveau de la participation s'élève à 51% des électeurs inscrits dans les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Vendée (soit 709 votants). Corinne Fillet a ainsi recueilli 28% des voix. Stéphane Buchou (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Aurélien Mauger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à 24% et 20% des suffrages. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut encore basculer si les électeurs des 31 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Vairé.

La participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 à Vairé. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions en matière énergétique et économique pourraient entre autres favoriser le camp de l'abstention à Vairé (85150). Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 82,66% dans la commune. Le taux de participation était de 82,43% au premier tour, soit 1 135 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

L'élection présidentielle d'avril, à Vairé, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 30,12% des suffrages. En seconde position, on trouvait Emmanuel Macron à 27,77%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,96% et Éric Zemmour à 6,13%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront peut-être bouleverser ce tableau et donc le résultat des législatives à Vairé dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombé tout près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%.

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 30% des voix au premier tour à Vairé, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le locataire de l'Elysée et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 28% et 16% des votes. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 50% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 50% des votes exprimés lors des résultats. Les votants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs vivant à Vairé (85150) seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Pour quel candidat voteront-ils ?