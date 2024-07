Résultat des législatives 2024 à Saint-Julien-des-Landes (85150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Les supporters du Front populaire en question Avec 28,06% des votes à l'échelle nationale au terme du premier round des élections dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la gauche unie il y a deux ans. Un score qui pourrait le placer en position de rivaliser avec le RN ce soir. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Saint-Julien-des-Landes, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 15,54% des votes dans la commune. Il a donc amélioré le score de la gauche par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (14,93%).

20:58 - En deux ans, le RN a grapillé 22 points à Saint-Julien-des-Landes Au niveau local, le résultat du RN aux élections législatives sera très commenté. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 22 points ici entre 2022 et 2024. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut imaginer que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour positif pour le clan macroniste la dernière fois Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera ainsi scruté à la loupe à l'échelle locale pour le second tour de ces élections. Défait en 2022 dans la ville, le RN garde cette fois toutes ses chances de triompher à la fin de l'élection localement. Le Rassemblement national se hissait déjà en première position à Saint-Julien-des-Landes lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Franck Laloue qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 27,10% dans la commune. C'est finalement Béatrice Bellamy (La République en Marche) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Saint-Julien-des-Landes au second tour, avec 61,66%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,34%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Marie-Christine Ebran (Rassemblement National) a rassemblé 49,68% des votes à Saint-Julien-des-Landes le 30 juin dernier, à l'occasion du 1er round de la législative. Béatrice Bellamy (Ensemble pour la République) et Nicolas Helary (Front populaire) suivaient en recevant respectivement 33,51% et 15,54% des électeurs dans la ville. La tête de la course était notamment différente concernant le vote de la 2ème circonscription de la Vendée dans son ensemble, puisque c'est Béatrice Bellamy qui y remportait ce premier tour, avec cette fois 38,74% devant Marie-Christine Ebran avec 36,53% et Nicolas Helary avec 23,34%. De quoi imposer peut-être ce dimanche aux électeurs de Saint-Julien-des-Landes une finale différente de celle dessinée dans la localité au premier round.

19:21 - Participation : quelle différence avec les élections européennes à Saint-Julien-des-Landes ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? Le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Julien-des-Landes a atteint 25,9%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, parmi les 1 550 personnes en âge de voter à Saint-Julien-des-Landes, 44,52% étaient effectivement restées chez elles. L'abstention était de 45,3% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle représentait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - À Saint-Julien-des-Landes, la participation a atteint 74,1% lors de la première étape des élections législatives À Saint-Julien-des-Landes, l'une des clés des législatives est indéniablement la participation. La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Julien-des-Landes s'élevait à 74,1%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,56% au premier tour. Au second tour, 48,67% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 446 personnes en âge de voter au sein de la ville, 83,14% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 82,92% au premier tour, ce qui représentait 1 199 personnes. Les habitants des petites communes votent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à Saint-Julien-des-Landes ?

17:29 - Élections législatives à Saint-Julien-des-Landes : impact de la démographie et de l'économie locale Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Julien-des-Landes mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'affecter les résultats des élections législatives. Avec une densité de population de 58 hab par km² et 45,16% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 9,53% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (18,25%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 710 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,55%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,04%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Julien-des-Landes mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,97% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.