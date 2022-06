En direct

19:05 - Quel résultat aux législatives de Venansault pour la coalition LFI-PS-EELV ? Les votants de Venansault avaient livré 18,51% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour l'étape première de l'élection présidentielle. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,23% et 1,76% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total estimé à 26,5% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

16:30 - Que montrent les intentions de vote des législatives 2022 pour Venansault ? Le premier tour de la dernière présidentielle, à Venansault, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 35,59% des suffrages. Derrière, se hissait Marine Le Pen à 20,51%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,51% et Yannick Jadot à 6,23%. Emmanuel Macron atteignait en revanche un peu moins de 28% des suffrages au niveau national, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront peut-être infléchir ce décor lors des législatives dans la ville au 1er tour. Or la majorité présidentielle a chuté tout près de du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Le RN, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - À Venansault, le chiffre le plus attendu de ces législatives reste la participation À Venansault, l'une des clés du scrutin législatif 2022 sera incontestablement la participation. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur les tarifs du gaz et du pétrole sont susceptibles de détourner l'attention des habitants de Venansault (85190) du vote. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 19,82% des personnes aptes à voter dans la localité avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 20,46% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Venansault ? Plus de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. L'analyse des derniers scrutins permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Au moment des élections législatives de 2017, sur les 3 517 inscrits sur les listes électorales à Venansault, 56,61% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 45,61% pour le deuxième tour.