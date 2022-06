Résultat de la législative à Vert-le-Petit : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Les habitants des communes de petite taille votent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour le second tour des législatives ? Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 27,51% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 22,89% au premier tour. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? La semaine dernière, 53,78% des électeurs inscrits à Vert-le-Petit avaient refusé de se rendre dans l'isoloir.

Avec 26,81% des suffrages, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Vert-le-Petit le 12 juin dernier lors du premier round de l'élection législative. Elle a devancé les candidats Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui décrochent dans l'ordre 25,71% et 20,68% des voix. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Vert-le-Petit. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a rassemblé le plus de bulletins de votes auprès des 1997 citoyens de Vert-le-Petit de la 2ème circonscription de l'Essonne. Les citoyens des 67 autres communes rattachées à cette circonscription voteront-ils comme ceux de Vert-le-Petit ? L'abstention parmi les habitants figurant dans les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de l'Essonne s'élève à 54%. Mathieu Hillaire a collecté 27% des votes. Il devance Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) et Naïma Sifer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent dans l'ordre 26% et 21% des voix.

Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 26,17% des voix au premier tour à Vert-le-Petit. L'ancienne députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,44% et 21,08% des suffrages. Et finalement renversement de situation : Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour en décrochant 54,18% des voix face à Marine Le Pen (45,82%). En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ? Les électeurs de Vert-le-Petit (91710) prendront à nouveau la direction de leur bureau de vote en 2022 : ils seront priés de contribuer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature iront-ils ?