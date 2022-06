Résultat des législatives à Vert-le-Petit - Election 2022 (91710) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Vert-le-Petit. Attention, le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de l'Essonne peut toujours basculer si les électeurs des 67 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Vert-le-Petit. Mathieu Hillaire a réuni 27% des voix. En deuxième place, Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) ramasse 26% des voix. Enfin, Naïma Sifer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 21% des suffrages. Le taux d'abstention parmi les citoyens habilités à se rendre aux urnes au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale atteint 54%.

L'un des critères clés de ce scrutin législatif 2022 sera sans aucun doute le niveau d'abstention à Vert-le-Petit. Les études montrent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour des législatives ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 72,49% des électeurs de la ville, à comparer avec un taux de participation de 77,11% au premier tour, c'est-à-dire 1 526 personnes. Pour rappel, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

Les indicateurs nationaux des dernières heures auront sans doute une résonnance à Vert-le-Petit dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La Nupes est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote ce vendredi soir. Au même moment, le Rassemblement national a dépassé les 19%. Le premier tour de la dernière présidentielle, à Vert-le-Petit cette fois, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 26,17% des suffrages. En seconde position, arrivait Emmanuel Macron à 25,44%, puis Jean-Luc Mélenchon à 21,08% et Éric Zemmour à 7,16%. Le chef de l'Etat sortant arrivait à en revanche 27,85% des suffrages à l'échelle du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI.

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des énigmes de ces élections législatives, à Vert-le-Petit comme dans toute la France. L'Insoumis avait enregistré 21,08% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. N'oublions pas non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,89% et 0,94% au premier tour de la présidentielle. Soit un total espéré de 26,91% pour la coalition de gauche.

Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 26,17% des voix au premier tour à Vert-le-Petit. L'ancienne députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,44% et 21,08% des suffrages. Et finalement renversement de situation : Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour en décrochant 54,18% des voix face à Marine Le Pen (45,82%). En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ? Les électeurs de Vert-le-Petit (91710) prendront à nouveau la direction de leur bureau de vote en 2022 : ils seront priés de contribuer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature iront-ils ?