Résultat de la législative à Xertigny : 2e tour en direct

19/06/22 18:10

L'analyse des scrutins précédents permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, le taux d'abstention avait atteint 58,84% des votants de Xertigny au premier tour. L'abstention était de 50,66% pour le second tour. Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le pourcentage d'abstention qui est trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives françaises s'élevait à 57,36% au deuxième tour et 44,6% au deuxième tour du scrutin de 2012.

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les études d'opinion à l'échelle nationale dissimulent souvent des réalités locales compliquées, comme par exemple à Xertigny. La candidature Les Républicains a engrangé 40,85% des votes à l'occasion du 1er round de l'élection législative dimanche 12 juin. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale décrochent dans l'ordre 25,81% et 14,63% des suffrages.

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Xertigny a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Les Républicains qui a obtenu le plus de votes parmi les 2098 habitants de Xertigny votant dans la 1ère circonscription des Vosges. Stéphane Viry a amassé 41% des votes au sein de la ville. Emmie Moons (Rassemblement National) et Jules Fetet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoivent dans l'ordre 26% et 15% des suffrages. Reste à savoir si les électeurs des 80 autres communes rattachées à la 1ère circonscription des Vosges feront les mêmes choix que ceux de Xertigny. Le niveau de la participation atteint 48% des habitants figurant dans les listes électorales au sein de la commune au niveau de cette circonscription (998 votants).

Comme partout dans l'Hexagone, les 2 647 citoyens de Xertigny (88220) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat soutiendront-ils ? Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 37,3% des votes au premier tour à Xertigny, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 25,2% et 13,9% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Xertigny gratifiée de 57,3% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 42,7% des voix.