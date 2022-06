Résultat des législatives à Xertigny - Election 2022 (88220) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Xertigny. Stéphane Viry a enregistré 41% des votes. Il ressort devant Emmie Moons (Rassemblement National) et Jules Fetet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 26% et 15% des suffrages. Le niveau de l'abstention atteint 52% des habitants habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription législative (soit 1 100 non-votants). Les citoyens des 80 autres communes rattachées à la 1ère circonscription des Vosges voteront-ils comme ceux de Xertigny ?

Les résultats des législatives 2022 à Xertigny devraient être donnés pas longtemps après la fermeture des 5 bureaux de vote, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on connaîtra très vite qui des 11 candidats est qualifié pour le 2ème tour.

Marine Le Pen avait gagné la meilleure place lors de la dernière élection suprême à Xertigny avec 37,31% des suffrages, au premier tour. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 25,24%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 13,89% et Éric Zemmour à 5,68%. Les mouvements nationaux des derniers jours boulverseront sans doute la donne lors des législatives dans la commune au 1er tour. Pour rappel la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%.

Dans les 5 bureaux de vote de Xertigny, les voix de Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait cumulé 13,89% des suffrages en avril dernier. Mais il faut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,59% et 1,04% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 4,63% du côté de la gauche (et donc 18,52% en comptant le score de Mélenchon).

Comme partout dans l'Hexagone, les 2 647 citoyens de Xertigny (88220) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat soutiendront-ils ? Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour il y a deux mois. Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 37,3% des votes au premier tour à Xertigny, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 25,2% et 13,9% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Xertigny gratifiée de 57,3% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 42,7% des voix.