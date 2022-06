En direct

19:05 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives au Fenouiller ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 11,35% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 4 bureaux de vote du Fenouiller le 10 avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,08% et 1,1% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement viser 17,53% au Fenouiller pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 au Fenouiller ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point vendredi soir, avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. Ces dynamiques des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives au Fenouiller au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or Emmanuel Macron avait gagné la première position lors de la dernière élection au Fenouiller avec 35,86% des votes, au premier tour. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 24,63%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 11,35% et Éric Zemmour à 6,79%.

14:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats des élections législatives au Fenouiller L'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives 2022 au Fenouiller. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine et son impact sur les prix des matières premières seraient par exemple susceptibles d'inciter les citoyens du Fenouiller (85800) à se désintéresser de l'élection. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,44% au sein de la commune. Le taux de participation était de 79,6% au premier tour, soit 3 554 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - L'abstention va-t-elle encore augmenter aux législatives 2022 au Fenouiller ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Au cours des précédents scrutins, les 4 928 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, 52,82% des personnes habilitées à participer à une élection au Fenouiller avaient participé à l'élection au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 43,78% au tour deux.