Résultat des législatives 2024 à Saint-Mathurin (85150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se rabattre les orphelins de la Nupes à Saint-Mathurin ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 15,94% des votes à Saint-Mathurin. Une poussée à affiner néanmoins avec les 15,12% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national a largement séduit à Saint-Mathurin Le score en faveur du RN sera la clé du scrutin pour cette élection 2024 au niveau local. Alors qu'au niveau du pays, les scores du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix au scrutin législatif fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale apparaît décuplée. Le parti a en effet déjà engrangé 17 points sur place entre 2022 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera ainsi regardé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a la possibilité de l'emporter. Le Rassemblement national se hissait aussi en première position à Saint-Mathurin lors des élections du Parlement il y a deux ans. Dans la commune, c'est Franck Laloue qui arrivait en tête au premier tour avec 27,39%. Béatrice Bellamy (LREM) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 63,62%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,38%.

20:05 - Quel verdict à Saint-Mathurin pour le RN aux législatives 2024 ? Pour le 1er tour des législatives dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Saint-Mathurin ont préféré Marie-Christine Ebran (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 44,93% des bulletins de vote. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant Béatrice Bellamy (Ensemble !) et Nicolas Helary (Union de la gauche) avec respectivement 37,76% et 15,94% des votants. Les électeurs passés par les bureaux de vote de la commune n'avaient pas dirigé leur choix sur la même couleur politique que ceux de la circonscription, puisque Béatrice Bellamy s'y imposait, avec cette fois 38,74% devant Marie-Christine Ebran avec 36,53% et Nicolas Helary avec 23,34%.

19:21 - Participation aux élections législatives à Saint-Mathurin : un record par rapport au scrutin européen ? Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il est également nécessaire d'observer les résultats des précédents scrutins électoraux. À Saint-Mathurin, le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 est monté à 75,41%, plus élevé de 19 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, sur les 1 703 personnes en âge de voter à Saint-Mathurin, 56,14% avaient effectivement pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 56% lors des élections européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle représentait 20% le midi et 45% à 17 h.

18:35 - Les chiffres de l'abstention à l'occasion du second tour des législatives, un élément clé à Saint-Mathurin ? À Saint-Mathurin, l'une des clés du scrutin législatif est indiscutablement la participation. Saint-Mathurin a enregistré une participation de 75,41%, dimanche, au 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,47% au premier tour. Au deuxième tour, 46,95% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 86,1% dans la ville, contre un taux de participation de 84,91% au second tour, soit 1 412 personnes. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont par exemple susceptibles d'inciter les électeurs de Saint-Mathurin à ne pas rester chez eux.

17:29 - Démographie et politique à Saint-Mathurin, un lien étroit La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Mathurin déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec une densité de population de 94 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,08%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (87,9%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 834 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,77%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,2%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Mathurin mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,72% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.