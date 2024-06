Résultat des législatives à Antigny : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ces législatives seront sans doute bien plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 24,67% des voix se sont en effet portées vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Antigny, face à Valérie Hayer à 21,26% et François-Xavier Bellamy à 18,64%. Le mouvement d'extrême droite l'a emporté avec pas moins de 94 votants d'Antigny.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Antigny lors de l'élection présidentielle

Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,46% contre 41,26% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 9,15% et 7,32% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 35,17% contre 64,83%.