Résultat des législatives à Arches : l'élection 2024 en direct

16:32 - 48,91% pour la liste Bardella à Arches au début du mois Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi logique au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Dans le détail en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée aux européennes à Arches. Le bulletin glanait 48,91% des voix, soit 314 voix, face à Raphaël Glucksmann à 10,44% et Valérie Hayer à 10,12%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Arches lors de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans les résultats de la présidentielle. La présidentielle avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen obtenait 38,25% au 1er round contre 23,06% pour Emmanuel Macron et 15,41% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 7,54% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'imposait finalement au second round dans la ville avec 56,33%, devant Emmanuel Macron à 43,67%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Arches Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des législatives2024 sera très scruté. Il y a deux ans, lors des législatives à Arches, le RN terminait à la deuxième place, 28,14% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 29,82% pour Stéphane Viry (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 56,83%. Stéphane Viry s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Les données démographiques d'Arches révèlent les tendances électorales Quel portrait faire d'Arches, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 621 habitants répartis dans 877 logements, cette localité présente une densité de 93 hab/km². Avec 98 entreprises, Arches se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,86% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 44,19% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, 34,71% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 9,14 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. À Arches, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, rejoignent celles de la France.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Arches : l'abstention en question Le niveau de participation constituera indéniablement un facteur clé du scrutin législatif à Arches. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,21% au premier tour. Au deuxième tour, 47,64% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Arches ? En comparaison, au niveau national, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 78,74% des électeurs de la commune. Le taux de participation était de 77,97% au second tour, c'est-à-dire 938 personnes.