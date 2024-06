Résultat des législatives à Archettes : l'élection 2024 en direct

Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. 42,19% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Archettes, face à Raphaël Glucksmann à 15,04% et Valérie Hayer à 10,55%. Le RN séduisait ainsi 216 votants d'Archettes.

C'est certainement l'élection présidentielle qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 31,62% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Archettes. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,46% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,74%. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 6,15% des suffrages pour sa part. En finale, c'est encore la cheffe du RN qui s'imposait avec 51,99%, devant Emmanuel Macron à 48,01%.

11:02 - Comment la composition démographique d'Archettes façonne les résultats électoraux ?

Quel portrait faire d'Archettes, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 107 habitants répartis dans 599 logements, ce bourg présente une densité de 79 hab/km². Ses 40 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 320 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 28% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 31,52% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 49,7% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 47,81% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1110,31 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Archettes incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en évolution.