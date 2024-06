Résultat des législatives à Bazoges-en-Pareds : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Un 32,37% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Bazoges-en-Pareds aux européennes De nombreuses choses ont évolué depuis ces élections. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, a fini première des élections européennes à Bazoges-en-Pareds. L'extrême droite glanait 32,37% des voix, face à Valérie Hayer à 19,42% et Marion Maréchal à 10,79%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Bazoges-en-Pareds au premier tour de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Bazoges-en-Pareds avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 28,08%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 31,35% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 12,78% et 8,77% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 47,14% contre 52,86%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un indicateur clé au moment de l'élection du jour. Le RN ratait complètement la première marche à Bazoges-en-Pareds en 2022, lors des élections du Parlement, avec 20,1% au premier tour, contre 38,69% pour Pierre Henriet (La République en Marche), Bazoges-en-Pareds votant pour la 5ème circonscription de la Vendée. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Bazoges-en-Pareds : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Dans la ville de Bazoges-en-Pareds, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections législatives. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Dans le village, 34% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 26,29% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (74,19%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 410 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,8%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,36%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bazoges-en-Pareds mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,89% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Bazoges-en-Pareds ? L'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives à Bazoges-en-Pareds (85390). Pour le second tour de la présidentielle, sur les 896 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 74,11% étaient allés voter. Le taux de participation était de 76,67% au premier tour, soit 687 personnes. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 45,56% au premier tour et seulement 39,96% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Bazoges-en-Pareds ? L'inflation dans le pays qui plombe le budget des familles serait par exemple en mesure de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Bazoges-en-Pareds.