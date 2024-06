En direct

19:49 - À Cerny, qui vont retenir les électeurs de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, a des chances d'en attirer une portion. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait atteint 11,4% à Cerny début juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 5,62% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,72% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,52% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul tournant autour des 20% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Cerny, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 19,44% des votes dans la commune. Une somme à comparer enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 14 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Cerny Alors que déduire de tous ces données ? Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été pris par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à près de 40% à Cerny ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la piqure de rappel du Rassemblement national à Cerny Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus évident encore, au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est très parlant. Le 9 juin en effet, à Cerny, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, cumulant 42,63% des votes contre Valérie Hayer à 13,15% et Raphaël Glucksmann à 11,4%. Ce sont alors 561 habitants qui ont été séduits par le RN dans la localité.

14:32 - À Cerny, le résultat de la présidentielle résonne toujours La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le verdict de la présidentielle. L'élection présidentielle avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La patronne du parti frontiste engrangeait 30,12% au premier tour contre 22,92% pour Emmanuel Macron et 17,26% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 8,84% des suffrages. Pour le second tour deux semaines plus tard, c'est également la figure du parti frontiste qui avait le plus convaincu à Cerny avec 53,88%, devant Emmanuel Macron à 46,12%.

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un enseignement précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Les législatives avaient offert un joli score pour le RN à Cerny. Dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de l'Essonne, c'est Nathalie Da Conceicao Carvalho qui s'imposait au premier tour avec 28,07%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 61,33%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,67%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Cerny : ce qu'il faut retenir Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Cerny, les citoyens se rassemblent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 3 345 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 228 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 18,11% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 24,36% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Avec 143 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 6,07%, Cerny est un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2675,15 euros par mois, la ville désire plus de prospérité. Cerny incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - Cerny : quel était le taux de participation aux précédentes législatives ? À Cerny, l'abstention sera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif. Au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 76,55% des votants de la commune. La participation était de 73,47% au second tour, c'est-à-dire 1 842 personnes. Pour comparer, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,63% au premier tour. Au deuxième tour, 44,6% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Cerny ? L'inflation dans le pays serait notamment susceptible d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Cerny.