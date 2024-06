En direct

19:49 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Chantraine convoité L'autre incertitude qui entoure ces législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Chantraine, le binôme Nupes avait en effet glané 26,42% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment glané 15,59% à Chantraine début juin. Mais la gauche pourrait faire plus ce 30 juin, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 29% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 12 points à Chantraine Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est pas impossible que le RN finisse à près de 21% voire plus à Chantraine ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Chantraine dans la moyenne française concernant Bardella le 9 juin dernier Une autre expérience électorale, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement dont le verdict est aussi à analyser avec précision. D'autant que l'événement, majeur, est à l'origine de l'élection qui nous préoccupe désormais. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Chantraine, à 28,95%. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 16,45% et Raphaël Glucksmann à 15,59%.

14:32 - 31,08% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Chantraine La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,77% contre 31,08% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 20,17% et 6,65% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 37,41% contre 62,59%.

12:32 - Stéphane Viry (Les Républicains) en pôle position lors des dernières législatives à Chantraine Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un précédent précieux au moment des élections qui se jouent. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Chantraine, cumulant 13,37% des voix sur place, contre 32,66% pour Stéphane Viry (Les Républicains). Au second round, c'est encore Stéphane Viry qui va glaner le plus de voix, avec 76,07% sur l'unique circonscription couvrant la zone.

11:02 - Chantraine : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la ville de Chantraine, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,56%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (63,54%) met en avant l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (82,18%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 249 votants. Le nombre de familles monoparentales (16,94%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,07%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Chantraine mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,66% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

09:32 - Abstention aux élections législatives à Chantraine : un regard approfondi L'un des critères clés de ces élections législatives sera indéniablement le niveau de participation à Chantraine (88000). Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,42% au premier tour. Au deuxième tour, 56,87% des électeurs ne se sont pas déplacés. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 26,28% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 25,48% au premier tour. Les jeunes générations montrent souvent une désaffection pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ?