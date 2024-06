Résultat des législatives à Épinal : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Épinal, qui va faire main basse les voix de la Nupes ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé, que deviendront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? La liste de Raphaël Glucksmann avait glané 15,1% à Épinal pour ces élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 11,02% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,56% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,99% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme tournant autour des 32% sur place. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Épinal, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 24,84% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les législatives à Épinal ? Que retenir des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? La progression du RN se montre déjà forte à Épinal entre le score de Jordan Bardella en 2019 (20%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (27,56%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN une progression de près de quinze points par rapport à 2022 en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver tout proche des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Épinal le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a fini première des élections du Parlement européen à Épinal. L'extrême droite séduisait 27,56% des voix, devant Valérie Hayer à 16,12% et Raphaël Glucksmann à 15,1%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Épinal lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen ne faisait même pas partie des finalistes à Épinal au 1er tour de la présidentielle 2022 tombant à 20,43% contre 29,88% pour Emmanuel Macron et 24,34% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round de scrutin ne sourira pas plus à Marine Le Pen, Emmanuel Macron finissant à 64,04% contre 35,96% pour Le Pen.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Épinal ? La fraction d'électeurs en faveur du RN sera un enseignement majeur pour cette élection législative à l'échelle locale, comme au niveau national. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville d'Épinal, grappillant 12,74% des suffrages sur place, contre 33,83% pour Stéphane Viry (Les Républicains). Le RN n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, le parti voyant également le binôme Les Républicains l'emporter.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Épinal : ce qu'il faut savoir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Épinal révèlent des tendances claires susceptibles de peser sur les résultats des législatives. Dans l'agglomération, 37% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,45% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (63,03%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 9 223 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,00% et d'une population immigrée de 10,18% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,54% à Épinal, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Épinal Comment ont voté les habitants de cette agglomération lors des scrutins électoraux précédents ? A l'occasion des dernières européennes, 21 440 inscrits sur les listes électorales d'Épinal (Vosges) avaient pris part au vote (soit 47,22%), contre un taux de participation de 46,93% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 42,93% au premier tour et seulement 38,82% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Épinal ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 68,18% des électeurs inscrits dans l'agglomération s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 67,11% au second tour, soit 14 316 personnes.