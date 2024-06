Résultat des législatives à Innenheim : l'élection 2024 en direct

14:25 - Innenheim : législatives et dynamiques démographiques

Dans la commune d'Innenheim, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 186 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 5,0%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (85,13%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 526 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,96%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,58%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Innenheim mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,8% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.