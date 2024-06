Résultat des législatives à l'Épine : l'élection 2024 en direct

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à l'Épine lors de la présidentielle 2022

C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à l'Épine lors du premier tour de la présidentielle avec 36,21%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 22,54%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 15,22% et 8,46% des voix. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 36,87% contre 63,13%.