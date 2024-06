Résultat des législatives à la Guérinière : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Jordan Bardella à son niveau national à la Guérinière le 9 juin dernier Se retourner sur le dernier vote en date semble aussi sensé au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à la Guérinière. Ladite liste enregistrait 31,19% des voix, soit 243 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 18,36% et Raphaël Glucksmann à 16,17%.

14:32 - 30,28% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à la Guérinière L'inclinaison des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du président de la République. La Guérinière avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 22,85%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 30,28% des suffrages. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 17,65% et 9,26% des voix. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 40,19% contre 59,81%.

12:32 - Des législatives positives pour le bloc Ensemble la dernière fois Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de la Guérinière, grattant 18,93% des voix sur place, contre 36,13% pour Stéphane Buchou (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! (61,99% contre 38,01% pour le RN). Stéphane Buchou remportait donc cette élection sur place.

11:02 - La Guérinière : démographie, élections et perspectives d'avenir À la Guérinière, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les élections législatives. Avec un taux de chômage de 14,68% et une densité de population de 174 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (77,14%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 698 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,81%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (14,7%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 70,95%, comme à la Guérinière, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Participation aux législatives à la Guérinière : les chiffres clés Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1 366 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les élections européennes du mois de juin 2024, 44,25% des inscrits sur les listes électorales de la Guérinière avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 46,85% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,75% au premier tour et seulement 50,95% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à la Guérinière ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.