Résultat des législatives à la Réorthe : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce 30 juin au soir fera certainement écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à la Réorthe, avec 35,71%. L'extrême droite doublait alors Valérie Hayer à 24,34% et Raphaël Glucksmann à 11,38%.

14:32 - 31,99% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à la Réorthe

L'élection du président de la République est certainement la principale clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. La Réorthe avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 28,98%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 31,99% des votes. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 14,41% et 4,36% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 46,56% contre 53,44%.